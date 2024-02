Europa multará a Apple por €500 millones de euros

En 2019, Spotify acusó a Apple de prácticas anticompetitivas en Europa, esto después de señalar que los usuarios de la plataforma de streaming verde necesitan usar el sistema de suscripción de la Apple Store. Ahora, a cinco años de esto, se ha dado a conocer que la Unión Europa podría multar a los creadores del iPhone por €500 millones de euros.

De acuerdo con The Financial Times, la Unión Europea ya estaría trabajando en una multa antimonopolio contra Apple, la cual se daría a conocer a principios del próximo mes de marzo. Sin embargo, la compañía podría refutar esta acusación, algo que no solo retrasaría el veredicto final, sino que también podría reducir la sentencia.

Para ser específicos, Europa acusaría a Apple de abusar de su posición dominante y de imponer condiciones anticompetitivas a sus rivales para favorecer a sus propios servicios. En este caso, se hace mención de Apple Music, y el hecho de que la compañía de la manzana ha obligado a plataformas como Spotify usar sus servicios de suscripciones para los pagos.

Esta multa llega poco después de darse a conocer la implementación del sistema conocido como Core Technology Fee, una tarifa de €0.50 euros que los desarrolladores tendrán que pagar por cada primera instalación anual de sus apps tras superar 1 millón de descargas en la Unión Europea. Como era de esperarse, múltiples compañías se opusieron a esto.

Cuando se dé a conocer esta multa, esta sería la primera vez que la Unión Europea emite una demanda en contra de Apple, puesto que en el pasado solo habíamos visto conflictos a nivel nacional. En temas relacionados, comienzan las devoluciones de los Apple Vision Pro. De igual forma, Mark Zuckerberg da su opinión sobre estos visores de realidad mixta.

Nota del Editor:

Apple, al igual que otras compañías, necesita ser auditado constantemente para evitar prácticas antimonopolio, algo que fácilmente pueden llegar a hacer considerando su posición en el mercado. Esperemos que pronto se dé a conocer información oficial sobre este caso.

Vía: Financial Times