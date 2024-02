Surgen más pistas sobre el nuevo Nintendo Direct

La semana pasada se estuvo hablando mucho en torno a un nuevo evento de Nintendo Direct, eso es porque siempre durante el mes de marzo la compañía los suele llevar a cabo, pero en este año parece que tienen las cosas bajo completo misterio, pues ya estamos a más de mitad de mes y aún no hay señales de que se vaya a llevar a cabo. Sin embargo, los conocidos filtradores de la industria insisten con que esto será un suceso, incluso con detalles de qué juegos harán el acto de presencia.

Primero que nada, el insider conocido como Pyoro revela que el directo estará siendo revelado esta semana y liberado también, aclarando que no es una edición común y corriente, pues en esta ocasión volverá el Partner showcase, video que muestra la llegada de juegos de terceros a Switch. Eso significa, que no habrá nuevos títulos anunciados por parte de los japoneses, y tampoco tráilers de sus juegos que están por venir como Luigi’s Mansion 2 HD y Princess Peach: Showtime!

Entre los nombres más sonados están Pennys Big Breakaway y Contra: Operation Galuga, con todo y una demo totalmente gratuita para dar promoción a este siguiente gran lanzamiento por parte de Konami y Way Forward. También se menciona que posiblemente veamos la revelación del rumoreado Hi-Fi Rush! para el dispositivo, a este también se le estaría uniendo Pentiment, dos títulos que prácticamente Microsoft ha confirmado para llegar a otras plataformas dentro de la industria.

It will get a demo

— Pyoro (@Pyoro_X) February 18, 2024