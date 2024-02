Dan la razón por la cual Switch 2 llegará hasta el 2025

La semana pasada volvieron a surgir los rumores de Nintendo Switch 2, mismos que nos indicaban la posible fecha de revelación, misma que sería dentro el próximo GDC, pero que por ahora no se ha confirmado debido a que el evento se encuentra a un mes de efectuarse. Pero aparte de esta noticia, también se hablo de que la consola llegaría al mercado hasta el 2025, esto después de que estuviese pronosticada para este 2024, y ahora han explicado porque la empresa japonesa habría llegado a esta decisión.

La razón es lo más lógica posible según mencionan los medios, y el objetivo es ponerse en el mercado con muchas propuestas de software para estrenar el dispositivo, de hecho, se habla de que los primeros juegos tendrán compatibilidad en ambos dispositivos, pero con una mejora notable en el nuevo lanzamiento. Es decir, que la compañía quiere llegar a la nueva generación con juegos fuertes, y el rumoreado nuevo Mario en tres dimensiones podría ser la elección correcta para dar un inicio con el pie derecho.

No está de más comentar, que se ha mencionado cómo estará compuesto el nuevo hardware, marcando que la memoria RAM crecerá de los 4 GB a los 8GB, esto para que el usuario pueda estar en más de dos programas a la vez. También se dice que el almacenamiento en disco duro puede ser superior, y que los juegos de anterior generación tendrán completa compatibilidad, ya sea en descargas digitales o también la tarjeta física que los usuarios compran para tener más espacio en la consola.

Hasta el momento en que se está escribiendo la nota, Nintendo no ha confirmado nada de información sobre su siguiente salto en las consolas, ni siquiera se ha hablado de algún directo, lo cual es sospechoso, dado que suelen efectuarlos sin falta en el mes de febrero. No obstante, se habla de que la presentación en esta ocasión no se va a centrar en el gran publishers, sino en las empresas aliadas que darán a conocer sus próximos lanzamientos dentro de los siguientes meses que están por venir.

Vía: VGC

Nota del editor: Todavía no hay nada escrito sobre el papel, pero es muy posible que esto pase, más que nada porque Nintendo no ha hablado al respecto, y si hubieran pretendido lanzar la consola este año, el avance se habría lanzado a finales del 2023, lo cual no pasó. Entonces habrá que esperar a un directo para conocer más, y ese video hasta este momento no se ha anunciado.