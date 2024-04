Esperado remake de juego de El Señor de los Anillos ya es jugable

En estos momentos la franquicia de El Señor de los Anillos en los videojuegos no ha sido la que tiene mejor calidad en el mundo de los videojuegos, ya que salieron títulos bastante malos, como el dedicado a los Dwarfs con estilo de Minecraft y no se diga de Gollum, el cual fue calificado entre los peores juegos de 2023. Sin embargo, todavía hay luz de esperanza para quienes gustan de productos antiguos, y en este momentos se encuentran reviviendo un proyecto que fue muy querido hace 20 años atrás en el tiempo.

Este título lleva por nombre The Battle for Middle-Earth, el cual en el 2004 gustó bastante a los fans de esta franquicia debido a que era un RTS bastante bueno en jugabilidad, pero que por temas de licencia tuvo que terminar sí o sí por parte de Electronic Arts, quienes lo publicaron en ese entonces. Sin embargo, hay modders que le quieren dar nueva vida, y eso nos lleva a una remasterización que están haciendo llamada Reforged.

Lo que buscan con el proyecto es recrear el título con texturas fotorrealistas, mecánicas de juego pulidas y compatibilidad con sistemas modernos de computación. Por su parte, se está buscando la resolución 4K y eliminación del límite de 30 FPS para que la experiencia sea aún mejor de lo ya vista en el original. Lo mejor, es que se quiere poner lo más significativo de ambos mundos, hablamos tanto del primer lanzamiento como su secuela que también fue aclamada.

Acá algunos detalles mencionados por sus creadores:

Acá una descripción de los originales:

Es una serie de videojuegos de estrategia en tiempo real basada en el universo de “El Señor de los Anillos”, creada por J.R.R. Tolkien. Los juegos fueron desarrollados por EA Los Angeles y publicados por Electronic Arts.

La serie consta de dos juegos principales:

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth (2004): Este fue el primer juego de la serie y fue lanzado para Microsoft Windows. Permite a los jugadores controlar ejércitos de las fuerzas de la Luz (incluyendo a los Elfos, los Enanos y los Hombres) o de las fuerzas de la Oscuridad (incluyendo a los Orcos, los Uruk-hai y los Trolls) en batallas estratégicas a gran escala. Además de la campaña principal, el juego también ofrece un modo multijugador en línea.

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth II (2006): Este es el segundo juego de la serie y también fue lanzado para Microsoft Windows, así como para Xbox 360. Introduce nuevas facciones jugables, como los Elfos Oscuros y los Hombres del Este, y expande la jugabilidad con nuevas unidades y poderes. El juego también incluye una secuela independiente llamada “The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth II – The Rise of the Witch-king”, que se centra en la expansión del universo y la historia del Rey Brujo de Angmar.