Mucha gente hace la devolución de los Apple Vision Pro

Hace algunos días se lanzó un nuevo paso en la evolución de la tecnología, los Apple Vision Pro, mismos que se prometían como el dispositivo más innovador que el entusiasta de los dispositivos se iba a encontrar, y si bien las cosas progresaban de forma positiva, hay ciertos detalles que no terminaron de convencer. Como consecuencia, se ha terminado la euforia por los lentes en tiempo récord, y eso nos lleva a que muchos de los clientes decidieron devolverlos por que no les encontraban mucha utilidad.

Según lo mencionado por medios como The Verge, hay tres elementos que hicieron a la gente devolver el aparato de costoso precio: 1.- Lo primero ha sido es que nos los encuentran cómodos, provocando dolores de cuello a los pocos minutos de ponérselos en la cabeza. 2.- Después están los dolores de cabeza constantes, y eso se debe a que las pantallas están demasiado cerca de los ojos, sin mucho espacio de separación. 3.- Por último está la fatiga visual, ya que la gente termina agotada por todo lo que han tenido que forzar su visión.

A esto se suma lo que ya habíamos mencionado, no lo encuentran nada práctico y eso ha hecho que exijan la devolución del dinero, pues a pesar de que la experimentación es correcta, no se pueden utilizar realmente para trabajar, entretenerse por horas sin cansarse y hasta los videojuegos fueron tema de conversación al mencionar que casi no hay ninguno. Eso significa, que esperan que otras versiones de los mismos sean mejores y con funciones que realmente valgan la pena en ese gasto de $3500 USD.

Una de las políticas de Apple en Estados Unidos, es que el usuario puede probar por 14 días lo que se haya comprado, y en caso de que no se convenza tiene la opción de hacer la devolución mediante paquetería o las propias tiendas de la marca, para tener el dinero de vuelta en su medio de pago seleccionado. Pero claro, tienen que verificar previamente que el dispositivo no tenga algún desperfecto físico, es similar a las reglas de la garantía, pero aquí no se reemplaza algún dispositivo defectuoso por otro.

Nota del editor: Definitivamente es un lujo que muchos no nos podemos dar, dado que cuestan mucho más que una computadora con una buena tarjeta de video. Entonces, habrá que esperar a que tengan una versión más funcional o que de menos baje la mitad de ese precio gigante.