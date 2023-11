PlayStation Portal le gana en ventas a Xbox Series X/S

Oficialmente se ha lanzado un nuevo hardware de Sony relacionado a la marca PlayStation, este es el PS Portal, dispositivo que funciona a manera de tableta enlazada con el PS5, esto con el fin de tener una versión portátil de la consola pero digamos que es más limitado. A pesar de que las opiniones no son las mejores, el aparato ha vendido bastante, eso a tal punto que en la semana pasada le ha ganado en ventas a consolas competidoras con mucho tiempo en el mercado.

Según lo reportado hace poco por los medios de comunicación, entre el 13 de noviembre y 19 del mismo mes, se hicieron cuentas del total de dispositivos vendidos, teniendo un total de 5,000 copias vendidas, esto al menos captado en el país de España. Por otro lado, en la misma región solo se han vendido 2,000 consolas de Microsoft, esto haciendo una combinación entre Xbox Series X/S, algo que puede ser incomprensible a pesar de las rebajas de temporada.

Vale la pena mencionar, que el aparato es bastante solicitado para estos momentos, ya que básicamente es imposible de conseguir en las tiendas físicas y también la digital de Sony, esto tiene como posible respuesta que están lanzado pocas unidades al mercado o que simplemente se ha convertido en todo un éxito. Habrá que sacar más datos de otras partes del mundo donde se ha lanzado, dado que también ciertas regiones se quedaron descartadas del mapa.

Uno de los ejemplos más claros es México, pues hasta este momento no se ha puesto a la venta, y no se sabe si realmente llegará en las tiendas en algún momento, algo que es extraño, dado que el PSVR2 ha llegado justamente el día del estreno global. Sin embargo, se sabe bien que este dispositivo de realidad virtual no ha tenido las mejores ventas, y con esto podría haber surgido el tema de tener el miedo de lanzar unidades y que se queden en los estantes sumando polvo.

También, hay que tener en mente que muchas personas ya tienen la consola de Microsoft, y el PS Portal es algo más nuevo.

Vía: PlayStationLifeStyle

Nota del editor: Personalmente yo me compraría algo más interesante que el PS Portal, con esto hablo directamente del Steamdeck, el cual ofrece mejores cosas que solo tomar la señal de PS5 y proyectarla en la pantalla con un dualsense pegado. la verdad no me gusta, pues a fuerzas se necesita conectarse a internet.