Líder de Mario + Rabbids deja de trabajar en Ubisoft

Hace algunos años, concretamente en el 2017, se había filtrado un trabajo en conjunto por parte de Nintendo y Ubisoft, el cual en ese momento se escuchaba como una broma de mal gusto, pero en el E3 de ese año conocimos ni más menos que a Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Proyecto que aunque sonaba muy loco, resultó ser gratamente divertido para quienes lo probaron en su día, y este juego tanto como su secuela de 2022, Sparks of Hope, fueron dirigidos por el creativo Davide Soliani.

Sin embargo, nada es para siempre, y al igual que pasó con el creador de la saga Rayman, Michel Ancel, ha dejado la compañía para emprender nuevos caminos, y eso podría deberse a que hace no mucho terminó de lanzarse el último DLC de Sparks of Hope y ahora con el espacio libre se habría ido de la empresa.

Hi all folks. After 25 years, 11 of which beautifully spent working with Nintendo on Mario+Rabbids along the company of our incredible community of players, I have decided to leave Ubisoft to embark on a new adventure. I can't say more now. Thanks a lot for everything, truly 🙏❤️ pic.twitter.com/nafgBC2bu8

— Davide Soliani (@DavideSoliani) July 24, 2024