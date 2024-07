¿Capcom podría dejar de vender juegos físicos?

Para quien no lo note, con el pasar de los años el formato físico ha ido despareciendo de forma gradual, y eso empezó a verse en la generación pasada de la industria de videojuegos, ya que con los discos de PS4, Xbox One y Wii U ya no se contaba con manuales de instrucciones, incluso se lanzaron juegos con un código en la caja. Y ahora que tenemos Switch, PS5 y Xbox Series X/S, la cosa parece que no va a mejorar, sino todo lo contrario.

Durante una asamblea de negocios reciente, se le preguntó a Capcom si van a seguir con el negocio de los títulos en el formato tradicional, y es que se reveló que el 90% de la gente compra sus producciones de manera digital, algo que si se pone en balanza se nota la gran diferencia. Sin embargo, los fanáticos pueden tener un respiro, dado que la empresa planea seguir con este tipo de distribución de sus juegos.

Aquí lo mencionado:

Dado que un número significativo de usuarios finales exigen juegos físicos, no esperamos eliminar los productos físicos.

Si bien Capcom lanza todos sus títulos principales en formato físico y digital, la compañía ha lanzado algunos títulos más pequeños solo en digital. Este mes, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess se lanzó como título solo digital, lo cual llamó la atención, pues muchos pensaban que se trataba de un AAA. Eso hace pensar a la gente que si bien no los van a eliminar, todo indica que les darán menos importancia.

El ejemplo más claro de que ya no tendrán tanta prioridad con estos juegos es el lanzamiento del remaster de Dead Rising, pues primero será lanzado en digital y meses más tarde en formato de disco.

Vía: VGC

Nota del autor: Tenemos suerte de que la empresa aún quiera poner los juegos a la venta en los discos. Pero apuesto que dentro de dos generaciones más ya no será igual.