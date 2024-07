Humble Games sufre de fuerte cantidad de despidos

Este año ha sido muy duro en la industria de los videojuegos, ya que desde enero se han confirmado despidos masivos en varias compañías que van desde Xbox, PlayStation, SEGA, Ubisoft, Take Two, entre otras que decidieron prescindir de algunas personas para llevar a cabo reestructuraciones internas. Y si bien se pensaba el caos había terminado, parece que no, pues en Humble Games se han dado malas noticias, y eso no incluye a pocas personas que dejarán la empresa, sino un número más importante.

Todo el personal ha sido objeto de un despido masivo, según publicaciones de LinkedIn de los miembros del personal afectados. La noticia salió a la luz después de que la gente publicara que su tiempo en el estudio había llegado a su fin. Nicola Kwan , gerente de desarrollo comercial del estudio, escribió lo siguiente: “A las 9 a. m. de esta mañana, a los 36 empleados de Humble Games nos dijeron que nos iban a despedir y que la empresa cerraría”.

El gerente de lanzamiento técnico, Brandon Boswell se enteró y mencionó lo siguiente: “Desafortunadamente, todos nosotros nos vimos afectados hoy y muchas buenas personas están buscando trabajo y realmente agradecerían su apoyo.”

Incluso hay una declaración por parte de Humble Games en las redes. Acá lo que dice:

En estos tiempos económicos difíciles para la publicación de juegos independientes, Humble Games ha tomado la difícil pero necesaria decisión de reestructurar nuestras operaciones. Esta decisión no se tomó a la ligera; implicó mucha deliberación y reflexión cuidadosa, con el objetivo de garantizar la estabilidad y el apoyo de nuestros desarrolladores y proyectos en curso. Además, la reestructuración de las operaciones de Humble Games no tendrá ningún impacto en las operaciones de Humble Bundle. Somos muy conscientes del profundo impacto que esta decisión tiene en los miembros de nuestro equipo en Humble Games y sentimos una profunda empatía con todos los afectados. Las contribuciones de nuestro equipo han sido de primer nivel e invaluables, y han respaldado el lanzamiento de nuestros juegos desde que comenzamos a publicarlos en 2017. Estamos comprometidos a navegar esta transición con la mayor empatía y comprensión posible. Apoyar a nuestros socios de desarrollo y ayudar a los ex miembros del equipo sigue siendo nuestra principal prioridad. Estamos comprometidos a hacer que esta transición sea lo más sencilla posible para todos los involucrados. Gracias por su apoyo y compasión durante este período desafiante. Se agradece profundamente.

Ante todo esto, se ha mencionado que realmente no es reestructuración, pues nadie ha quedado activo en la empresa, todos fueron despedidos de la misma. Eso significa, que un tercero tomará el poder de la empresa y empezará de cero a hacer contrataciones, o al menos eso es lo que se da a entender.

Vía: Nintendo Life

Nota del autor: Este año para la industria está siendo terrible, y apenas estamos a la mitad. Eso significa que posiblemente nos enteremos de más despidos.