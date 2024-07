Age of Mythology: Retold por fin estará disponible el próximo mes de septiembre. Sin embargo, si no puedes esperar a que esto suceda, te dará gusto escuchar que el próximo fin de semana podrás jugar completamente gratis esta remasterización en PC, algo que te puede dar una idea de qué esperar del producto final.

Entre el 26 y 28 de julio, todos los usuarios de Steam tendrán la oportunidad de descargar Age of Mythology: Retold completamente gratis. Ahora, este no es el juego completo, sino el apartado multiplayer, y es que los desarrolladores llevarán a cabo una serie de pruebas de servidores, por lo que es requerida una gran cantidad de personas.

De igual forma, el acceso al juego estará limitado por horarios, los cuales puedes conocer a continuación:

Viernes 26 de julio: de 5:30 AM PT (6:30 AM hora de la Ciudad de México) a 8:30 AM PT (9:30 AM hora de la Ciudad de México)

Sábado 27 de julio: de 5:30 AM PT (6:30 AM hora de la Ciudad de México) a 8:30 AM PT (9:30 AM hora de la Ciudad de México)

Domingo 28 de julio: de 5:30 AM PT (6:30 AM hora de la Ciudad de México) a 8:30 AM PT (9:30 AM hora de la Ciudad de México)

Todo lo que necesitas hacer para formar parte de esta sesión de pruebas es tener una cuenta en Steam. Podrás descargar Age of Mythology: Retold hasta seis horas antes de que comiencen estas sesiones. Sin embargo, y como ya lo mencionamos, aquí no podrás disfrutar de la campaña, o algún otro apartado del título, solo del multiplayer en línea.

Si no puedes formar parte de esta sesión de pruebas, puesto que Age of Mythology: Retold llegará a Xbox Series X|S y PC el próximo 4 de septiembre de 2024. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta entrega aquí. De igual forma, puedes checar nuestra reseña de Age of Empire IV aquí.

Nota del Autor:

Ya no puedo esperar para jugar Age of Mythology: Retold. Este es uno de los títulos que marcó mi infancia y ya quiero volver a experimentar la historia, con todo y su expansión, y jugar en línea con extraños y amigos. Si bien no creo unirme a estas sesiones, no pienso perderme este lanzamiento.

Vía: Steam