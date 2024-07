Desde hace tiempo hemos escuchado rumores sobre la llegada de la serie de Call of Duty a Xbox Game Pass. Si bien sabemos que la nueva entrega en la franquicia estará disponible día uno en este servicio, no fue sino hasta el día de hoy que se confirmó que Call of Duty: Modern Warfare III llegará a Game Pass a finales de mes.

Así es, justamente como ya se había rumoreado, se ha confirmado que Call of Duty: Modern Warfare III estará disponible en Xbox Game Pass el próximo 24 de julio, es decir, el día de mañana. Aquí, los jugadores tendrán la oportunidad de disfrutar de la campaña, así como el multiplayer y el apartado de zombis. De esta forma, la experiencia completa está a la disposición de los usuarios de este servicio.

Ahora, es importante mencionar que Call of Duty: Modern Warfare III llegará a los suscriptores de Xbox Game Pass Core, PC y Ultimate. Lamentablemente, por el momento se desconoce si otros juegos de la serie, más allá de Black Ops 6, estarán disponibles en este servicio en un futuro, aunque es algo que muchos fans ya están esperando y, como múltiples rumores han señalado, podría suceder en cualquier momento.

Recordemos que Call of Duty: Modern Warfare III llegó al mercado el año pasado, una decisión controversial para Activision. Originalmente, la serie iba a tomar un descanso en el 2023, pero después se reveló que se estaba trabajando en un DLC para la compaña de Modern Warfare II, y después se confirmó que este proyecto había evolucionado a una experiencia completa. Sin embargo, muchos han crítica la corta campaña, y el rehúso de múltiples elementos de la entrega pasada.

Por el momento solo nos queda esperar para ver cuáles son los planes de Xbox con la franquicia de Activision. Te recordamos que Call of Duty: Modern Warfare III estará disponible en Xbox Game Pass el próximo 24 de julio. En temas relacionados, más juegos de Call of Duty llegarían a Game Pass. De igual forma, confirman las fecha de las betas de Black Ops 6.

Nota del Autor:

Es bueno ver que por fin la serie de Call of Duty llegará a Xbox Game Pass. Si bien hay dudas sobre qué tanto afectará esto a las ventas de nuevos títulos, no hay una excusa para los títulos viejos. Estas entregas clásicas ya deberían estar disponibles en el servicio, y es una lástima que los fans tengan que esperar aún más para ver esto hecho una realidad.

Vía: Xbox