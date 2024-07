Igual que el cuerpo, el cerebro también debe ejercitarse de vez en cuando para gozar de una buena salud mental, mantener el ingenio y, sobre todo, mejorar la función cognitiva. Gracias a los juegos para móvil, puedes entrenar el cerebro aunque no estés en casa.

Juegos como el ajedrez, los crucigramas o los rompecabezas exigen atención y concentración para buscar la mejor solución. Ahora bien, a veces lo único que quieres es desconectar y divertirte sin tener que pensar mucho. Para momentos así, lo ideal es probar los juegos de azar, ya que no requieren ningún tipo de estrategia.

En este artículo, sin embargo, te presentamos seis juegos que te ayudarán a mejorar la memoria, la atención, la resolución de problemas y demás.

Ajedrez

Esta lista solo podía empezar con el juego mental más antiguo que existe. En un tablero cuadrado de 8×8, debes mover tus 16 piezas de forma estratégica con el objetivo de capturar el rey del rival.

Si te gusta resolver rompecabezas, el ajedrez no puede faltar en tu lista de juegos, ya que suele incluir puzles posicionales y tácticos que hay que resolver para ganar. Chess.com es la aplicación de ajedrez más popular del mercado, aunque también tienes otras opciones como Lichess, de código abierto y completamente gratuita.

Abre una cuenta, selecciona la modalidad de partida que quieres jugar y ¡pon en jaque a tus adversarios!

Sudoku

Con el sudoku, cambiamos la estructura de 8×8 del ajedrez para adoptar una de 9×9, que debes completar con los números del 1 al 9 sin que se repitan ni en vertical ni en horizontal.

Si te gustan los cálculos y la resolución de problemas, el sudoku no puede faltar en tu teléfono. En la Play Store encontrarás un montón de aplicaciones disponibles, aunque, si lo prefieres, también puedes jugar directamente desde un navegador.

Elige la opción que mejor te convenga y mantén el cerebro despierto jugando con números.

Brain Test: Acertijos engañosos

Este juego, como su nombre sugiere, jugará con tu mente e intentará engañarte. Gracias a sus acertijos, adivinanzas y tests, el juego te obliga a ejercer la mente para resolver cada situación.

Si lo pruebas y te gusta, te alegrará saber que la saga Brain Test incluye otros títulos igual de divertidos. No te pierdas Brain Test 2: Cuentos extraños, Brain Test 3: Aventuras, Brain Test 4: Ciudad Acertijo y Who Is?: Enigmas y acertijos.

Cualquiera de estos juegos te ayudará a mejorar la función cognitiva de una forma divertida.

Lumosity: Juegos Mentales

Disponible para todo tipo de móviles, este juego se divide en siete secciones que te ayudan a desarrollar la capacidad cognitiva. Lumosity incluye 50 juegos mentales y permite practicar la memoria, la flexibilidad, el periodo de atención, la resolución de problemas, las matemáticas, las palabras y la velocidad.

Múltiples estudios han demostrado que esta app puede mejorar las habilidades cognitivas. Ofrece la posibilidad de registrarse de forma gratuita y tener acceso a tres juegos diarios adaptados a tus intereses específicos. Ahora bien, si optas por la suscripción de pago, podrás acceder a más funciones y actividades personalizadas.

Crucigramas

Los crucigramas son una modalidad de juego de palabras con más de 100 años de historia. El juego se presenta en una parrilla cuadrada con celdas blancas y negras, y el objetivo es rellenar las celdas blancas con letras formando palabras con las pistas suministradas.

Las pistas pueden ser definiciones, sinónimos o incluso juegos de palabras. Los crucigramas exigen conocer un amplio vocabulario y usar un pensamiento lógico. Lo bueno de los crucigramas es que te permiten poner a prueba tu capacidad de atención, tu nivel del idioma y tu memoria a medida que los vas resolviendo.

Ahora ya no es necesario comprar un periódico o un libro de crucigramas, ya que existen múltiples aplicaciones que te permitirán entrenar la mente desde el teléfono móvil.

Tetris

El Tetris es quizás el juego de bloques más icónico que existe; el objetivo es ordenar las piezas que caen del cielo para formar líneas horizontales. El Tetris te permite luchar por mejorar tu récord de puntos y desbloquear nuevos niveles si cumples ciertos objetivos desafiantes. Para dominar el juego se necesita rapidez mental, una planificación estratégica y consciencia espacial.

El objetivo del Tetris es ordenar las piezas que van cayendo y eliminar líneas para evitar que los bloques se apilen. A medida que avanza el juego, las piezas caen más rápido, lo que complica el proceso de ordenarlas. La partida termina cuando los bloques alcanzan la parte superior de la pantalla.

Existen múltiples versiones del Tetris en la Play Store; encuentra el que más te guste y entrena el cerebro ordenando bloques.