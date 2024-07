Con el aumento de precios de Xbox Game Pass, un nuevo rumor ha revelado que la división de Microsoft tratará de ganarse a los usuarios agregando múltiples juegos de Call of Duty a este servicio, algo que los fans han estado esperando por meses. Sin embargo, parece que todo podría ser solo un malentendido.

Hace unos días surgió una filtración en donde se señalaba que Call of Duty: Modern Warfare III de 2023 llegaría a Xbox Game Pass a finales de este mes de julio, seguido de las colecciones de la Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 y Spyro Reignited Trilogy. Ahora, recientemente, se popularizaron una serie de imágenes en donde claramente se puede ver un mensaje de “obtener Game Pass” debajo de títulos clásicos de Call of Duty: Black Ops 4 e Infinite Warfare.

🔸 ACTUALIZACIÓN‼️

Otros juegos diferentes de Call of Duty también aparecen como parte de Game Pass🤭 pic.twitter.com/0SSYvz6mUm — Xbox Total | #XboxBethesda #XboxGamePass #ABK (@XboxTotal01) July 11, 2024

Inmediatamente, el público comenzó a especular que la serie de Call of Duty por fin estaría disponible por completo en julio. Considerando que algo similar sucedió con las franquicias de Bethesda después de la compra de ZeniMax Media, esto tiene sentido. Sin embargo, parece que este es solo un malentendido causado por la confusión de Xbox.

Al igual que PlayStation Plus, los usuarios de Xbox Game Pass no solo tienen acceso a un servicio de suscripción con una lista enorme de juegos, sino que también gozan de una serie de descuentos en la Microsoft Store. De esta forma, el mensaje de “obtener Game Pass” no estaría relacionado con la llegada de estos juegos a la plataforma, sino que invita a los usuarios a suscribirse a Game Pass para disfrutar de las rebajas que esto proporciona.

Por el momento no hay información oficial de Xbox sobre la llegada de Call of Duty a Game Pass, y si bien todo parece indicar que los títulos clásicos no estarán disponibles en esta plataforma por el momento, esto sucederá eventualmente. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el lanzamiento de Modern Warfare III a Game Pass aquí. De igual forma, Call of Duty: Black Ops 6 no estará disponible para todos los usuarios de este servicio.

Nota del Autor:

Esto eventualmente va a pasar. Los juegos de Activision y Call of Duty tienen que estar disponibles sí o sí en Game Pass. Es una lástima que esto aún pase, y todo parece que la compra de Activision Blizzard no ha sido tan positiva para los usuarios en general.

Vía: SomosXbox