Call of Duty: Black Ops 6 será el primer juego de la serie que llegue día uno a Xbox Game Pass. Sin embargo, no todos los usuarios de este servicio tendrán acceso a esta experiencia. Dependiendo de la suscripción que pagues, podrás disfrutar de ciertos apartados, y hay un nivel que simplemente no podrá jugar esta esperada entrega en la amada serie de Activision.

Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que Call of Duty: Black Ops 6 estará disponible en Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass para Consolas y Game Pass para PC. Esto quiere decir que aquellos que paguen Xbox Game Pass Core no tendrán acceso a esta experiencia. Junto a esto, dependiendo del nivel en el que te encuentres, tendrás acceso a diferente contenido.

Aquellos que pagan por Ultimate, podrán disfrutar de la campaña y multiplayer de Black Ops 6, así como el paquete de Digital Cross-Gen, el cual te da acceso al juego en consolas de Xbox y PC. Por su parte, Game Pass PC te permitirá jugar la campaña y el multiplayer, pero solo en esta plataforma.

En el caso de Xbox Game Pass Console, solo tendrás acceso a la campaña, puesto que este nivel de suscripción no incluye la posibilidad de jugar en línea. Para tener acceso al multiplayer, tendrás que pagar por una suscripción adicional a Game Pass Core, el cual sí te da acceso al apartado en línea de múltiples juegos, pero no a Black Ops 6.

Por último, Xbox Game Pass Core no te permitirá jugar Call of Duty: Black Ops 6, incluso si esta suscripción es necesaria para acceder al multiplayer si solo cuentas con Game Pass Console. Recordemos que Core era Xbox Live Gold, por lo que el acceso al apartado en línea está atado a esta suscripción.

De esta forma, será mejor que comiences a pagar una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate si deseas acceder a todo el contenido que Call of Duty: Black Ops 6 tiene para nosotros en las consolas de Microsoft. Te recordamos que esta entrega llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, así como día uno a Game Pass, el próximo 25 de octubre. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler del juego. De igual forma, Phil Spencer ataca a PlayStation por este juego.

Nota del Autor:

El tener múltiples niveles de suscripción, cada uno dando diferente acceso al mismo título, puede ser confuso para algunos. Lo importante es recordar que entre más cara la suscripción, más contenido estará disponible para ti. Si quieres evitar esto, lo mejor será simplemente comprar Black Ops 6.

Vía: Xbox