Pese a que la propiedad de Call of Duty ahora está en manos de Microsoft, Phil Spencer, jefe de Xbox, no quiere limitar esta serie y su contenido a un solo público, por lo que durante su presentación confirmaron que Black Ops 6 no solo estará disponible en las consolas de PlayStation, sino que todo el contenido estará disponible al mismo tiempo en todas las plataformas. Este mensaje es algo que el directivo dejó en claro al atacar directamente a las prácticas de exclusividad de Sony.

Durante una entrevista con IGN, Spencer realizó un comentario en donde, si bien no menciona a PlayStation, deja en claro que no estaba feliz con la exclusividad de contenido que hubo entre Sony y Activision durante un par de años, algo que llamó “viscoso”. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Es una elección. No le dijimos a nadie ‘tienes que suscribirte para jugar’. Si quieres comprar Black Ops 6, genial. Es genial para nosotros, es genial para el desarrollador. Si quieres suscribirte, también es genial. Quiero darles la opción de elegir cómo jugar los juegos y con quién jugar, y no intentar hacer cosas viscosas de plataforma para obligarte a hacer lo que quiero que hagas”.

En el 2015, Activision y PlayStation comenzaron una larga relación en donde contenido como betas, DLC, mapas y mucho más, llegaba primero a las consolas de Sony. Si bien todo esto eventualmente llegaba a Xbox y PC, la exclusividad temporal fue un movimiento que obligó a muchos jugadores a comprar la versión de PlayStation para tener acceso a todas las novedades desde el primer día.

Con sus recientes declaraciones, Phil Spencer ha dejado en claro que esto ya no sucederá. Si bien tuvo la oportunidad de hacer lo mismo, y llevar contenido exclusivo a Xbox y PC, dejando a PlayStation atrás, el directivo quiere que todos disfruten de una sola experiencia al mismo tiempo.

Te recordamos que Call of Duty: Black Ops 6 llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, así como día uno a Game Pass, el próximo 25 de octubre de 2024. En temas relacionados, puedes checar el nuevo tráiler del juego aquí. De igual forma, ¿Black Ops 6 llegará a todos los niveles de Game Pass?

Esta es una buena noticia para todos los fans de Call of Duty. Ahora pueden disfrutar de todo el contenido al mismo tiempo sin importar en qué plataforma se encuentren. Recordemos que el trato con PlayStation es de 10 años, por lo que será interesante ver qué sucederá una vez que este periodo concluya.

