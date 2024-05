¿Call of Duty: Black Ops 6 llegará a todos los niveles de Game Pass?

Esta semana finalmente se ha confirmado la existencia de Call of Duty: Black Ops 6, juego que a la vez se ha mencionado estará disponible para los usuarios de Game Pass, una estrategia que algunos la consideran como un buen momento y otros una pérdida de dinero para Activision en consolas Xbox y PC. Y como se trata de un producto premium, la gente se está llegando a preguntar si estará en todos los niveles del servicio de juegos o si solo para algunos en concreto.

Un porta voz de Microsoft ha confirmado hace no mucho, que quienes tengan Game Pass Ultimate, para PC o para consola podrán acceder al juego, no importa en qué plataforma se encuentren, por lo que quienes tengan la membresía activa tan solo deben esperar a la fecha de salida del juego. Sin embargo, hay quienes no fueron mencionados dentro de la ecuación, y ellos son los miembros de Game Pass Core, el cual llegó como sustitución de Xbox Live.

No está de más comentar, que después del anuncio del juego, la gente empezó a teorizar que esto podría significar un nuevo escalón de cobro para el servicio, algo que fuera más allá de Ultimate, pero afortunadamente no habría pasado, pues ahora están buscando hacerse con más miembros y eso podría alejar a los posibles clientes. Por otro lado, no se ha confirmado si llegará a PS Plus, o si los usuarios de Sony tendrán que pagar el precio entero más su membresía de la plataforma para el online.

Acá una descripción de la franquicia:

Call of Duty es una popular franquicia de videojuegos de disparos en primera persona, desarrollada por varias compañías, principalmente Infinity Ward, Treyarch, y Sledgehammer Games, y publicada por Activision. La serie se ha convertido en una de las más exitosas y reconocidas en la industria de los videojuegos. Es una franquicia de videojuegos de disparos en primera persona altamente influyente y exitosa, conocida por su jugabilidad intensa, modos multijugador robustos, y narrativas inmersivas. Continúa evolucionando y expandiéndose, atrayendo a millones de jugadores en todo el mundo.

Recuerda que Call of Duty: Black Ops 6 sale a la venta en octubre para PlayStation, Xbox y PC.

Vía: Eurogamer

Nota del autor: Definitivamente la gente se aprovechará del hack para jugar Call of Duty gratis, más los que reponen la membresía con un nuevo correo por 10 pesos. Esperemos no se reporten muchas pérdidas en Activision por este movimiento.