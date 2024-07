La próxima semana se llevará a cabo el Prime Day, en donde todos los usuarios de Amazon Prime podrán disfrutar de una serie de descuentos importantes. Afortunadamente, esto no es todo, puesto que la compañía ha revelado que los usuarios de Prime Gmail recibirán tres juegos completamente gratuitos, en donde destaca el nombre de Suicide Squad: Kill the Justice League.

Además de todos los juegos que ya se anunciaron para julio, los usuarios de Prime Gaming podrán descargar, sin costo adicional, Suicide Squad: Kill the Justice League, Chivalry 2 y Rise of the Tomb Raider. Estos tres títulos estarán disponibles a partir del 16 de julio, y todos los interesados tendrán 48 horas para agregarlos a sus librerías digitales en PC.

El título que llama la atención aquí es Suicide Squad: Kill the Justice League. Recordemos que el más reciente trabajo de Rocksteady llegó a nuestras manos a finales del pasado mes de julio, y tuvo una pésima recepción. El título ha sido repudiado por ser un juego como servicio, y muchos no estuvieron contentos con su historia y la forma en la que manejaron a personajes como Batman.

De esta forma, es notable que un título con casi 10 años en desarrollo y que costó millones de dólares, llegue de forma gratuita a un servicio como Prime Gaming a seis meses de su lanzamiento. Con una base de jugadores muy pequeña, parece que esta es la única forma en la que más personas tendrán la oportunidad de experimentar esta entrega.

Recuerda, Suicide Squad: Kill the Justice League, Chivalry 2 y Rise of the Tomb Raider estarán disponibles de forma gratuita para todos los usuarios de Prime Gaming a partir del 16 de julio. En temas relacionados, Amazon arremete contra AliExpress. De igual forma, puedes conocer más sobre el Prime Day aquí.

Nota del Autor:

Es una lástima que el arduo trabajo de Rocksteady fue manchado por una serie de decisiones tomadas por ejecutivos que simplemente estaban interesados en seguir las tendencias del mercado. Parece que Suicide Squad: Kill the Justice League solo será relevante en servicios de suscripción y como regalo.

Vía: Amazon