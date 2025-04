South of Midnight es un desastre en número de jugadores

El nuevo título de acción y aventura desarrollado por Compulsion Games y publicado por Xbox, debutó en Steam con buenas críticas pero una mala respuesta del público. Lanzado el 8 de abril, recibió un 92% de reseñas positivas en la plataforma de Valve. Sin embargo, la recepción entusiasta no se reflejó en el número de jugadores activos.

Durante su lanzamiento, el título alcanzó apenas un pico de 1,411 jugadores simultáneos, cifra considerada baja para una producción respaldada por Microsoft. A pesar de los elogios por su atmósfera, narrativa y diseño artístico, South of Midnight no logró generar tracción significativa en PC. La situación recuerda a otros lanzamientos recientes como Avowed e Indiana Jones and the Great Circle, que también son de estudios de Xbox.

Algunos analistas apuntan que el juego podría estar teniendo un mejor desempeño en consolas, particularmente a través del servicio Game Pass, aunque la falta de estadísticas públicas impide conocer el impacto real en consola. Esta situación ha generado dudas sobre la efectividad de los lanzamientos multiplataforma de la empresa, especialmente cuando se trata de títulos de menor escala como este, clasificado como AA.

Aunque visualmente llamativo y bien recibido por la crítica, el juego de Compulsion Games aún busca conectar con una audiencia más amplia. Por lo que no sería sorpresa que más adelante lo veamos en más consolas, lo cual ya pasó con más juegos de Microsoft. Incluso Switch 2 podría ser una alternativa para el juego.

