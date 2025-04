Zelda: The Wind Waker HD aún podría llegar a Switch 2

Hace un par de semanas que salió el directo de Switch 2 se dieron anuncios importantes, y aunque no es trata de un nuevo título, gustó bastante la confirmación de la consola virtual de Gamecube, puesto que Nintendo nunca en su historia tuvo roms de la consola de la primera década de los 2000. Sin embargo, esto hizo a la vez que The Legend of Zelda: The Wind Waker quedara descartado para el lanzamiento de su versión HD originalmente lanzada en Wii U, ya que no tendría sentido tener dos copias.

Por fortuna, Nintendo ha dejado la puerta abierta a la posible remasterización , a pesar de que el juego original estará disponible en el catálogo retro de mediante Switch Online. En una entrevista reciente, Nate Bihldorff, vicepresidente senior de desarrollo de productos en NOA, aclaró que la llegada de un título al servicio de suscripción no impide que pueda recibir una versión remasterizada o incluso un remake. La ausencia de Wind Waker y Twilight Princess en la Switch original generó incertidumbre entre los seguidores de Zelda, especialmente considerando que ambas entregas son consideradas esenciales dentro de la saga. Aunque Wind Waker HD tuvo una adaptación para Wii U en 2013, su presencia en la nueva consola aún no ha sido confirmada como remasterización, sino únicamente como parte del servicio en su edición original con aspect ratio de 4:3. Bihldorff fue tajante al señalar que “todas las opciones están sobre la mesa”, lo que renueva las esperanzas de los fans que desean ver una versión mejorada de este clásico en el hardware más moderno de Nintendo. Aunque no se anunció ningún plan concreto, su respuesta rápida y clara sugiere que la compañía no ha descartado un relanzamiento más elaborado del juego. La empresa mantiene su característico hermetismo ante este tipo de preguntas, pero la insistencia de los jugadores y el continuo interés por entregas clásicas podrían influir en la decisión. Mientras tanto, los usuarios de Switch 2 podrán revivir esta aventura a partir del 5 de junio gracias al servicio premium de la consola, con la posibilidad latente de recibir una versión más pulida en el futuro. Se requiere la membresía de Pase de Expansión para poder acceder al catálogo de Gamecube. Vía: IGN Nota del autor: El original es precioso, pero definitivamente la versión HD es superior y la que debería ser el nuevo estándar de este clásico. Entonces, por favor, queremos un ver de la de Wii U, no importa sino cuenta con muchos agregados.