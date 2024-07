Aunque aún estamos a un par de meses de distancia del lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 6, Activision por fin he revelado cuándo es que las betas para el multiplayer de esta entrega se llevarán a cabo, y no tendremos que esperar mucho para tener una idea de lo que nos espera en octubre.

Por medio de sus redes oficiales, se ha confirmado que la beta de Call of Duty: Black Ops 6 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC se llevará a cabo entre el 30 de septiembre y el 4 de septiembre. Seguido de esto, una segunda sesión comenzará el 6 de septiembre, y terminará el día 9 del mismo mes. Todos aquellos que han pre-ordenado esta entrega tendrán acceso a las pruebas beta, así como aquellos con una suscripción a ciertos planes de Xbox Game Pass.

Previo a las betas, el 28 de agosto, se llevará a cabo la revelación oficial del multiplayer de Black Ops 6. De esta forma, todos los interesados tendrán una idea clara del tipo de contenido que les espera un par de días después. Aunque los detalles sobre el contenido de estas pruebas anticipadas aún no son claros, se espera que esta entrega cuente con 16 mapas multijugador, incluidos 12 mapas principales 6v6 y cuatro mapas Strike que se pueden jugar 2v2 o 6v6 en su lanzamiento.

Black Ops 6 también contará con el regreso de Zombis por rondas, con dos mapas nuevos disponibles en su lanzamiento. Te recordamos que las betas multiplayer se llevarán a cabo entre el 30 de agosto y 4 de septiembre, y luego entre el 6 y 9 de septiembre en todas las plataformas.

Por su parte, Call of Duty: Black Ops 6 estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 25 de octubre. En temas relacionados, Call of Duty: Modern Warfare 3 llegaría a Game Pass este mes. De igual forma, más juegos de esta serie aparecen en este servicio.

Nota del Autor:

Pese a que el público en general no verá los cambios que introduce esta entrega, los fans podrán notar una serie de modificaciones al sistema de disparos y al movimiento que, probablemente, sea uno de los mejores en la serie, y estas betas nos darán una idea de la experiencia en camino.

Vía: VGC