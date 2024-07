Crocs anuncia nueva colaboración con Pokémon

Pese a ser repudiados constantemente, los Crocs se han convertido en algo muy popular. Esto se pudo apreciar cuando The Pokémon Company colaboró con esta compañía con el objetivo de ofrecer modelos inspirados en las criaturas de bolsillo más populares del momento. Bueno, esta unión fue un gran éxito, al grado de que una nueva colaboración entre Crocs y The Pokémon Company ya está en marcha.

Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento, se espera que la nueva colaboración entre Crocs y The Pokémon Company esté disponible a finales de 2024. En esta ocasión, la línea de productos incluye modelos de Crocs inspirados en Gengar, Charizard, Snorlax y Jigglypuff. Cada uno cuenta con un patrón, diseño y colores que toman como base a las criaturas de la primera generación.

Cada par de Crocs también tiene un Jibbitz especial adjunto, que presenta no solo el Pokémon en sí, sino también algunos otros accesorios relacionados. Además, la correa y la plantilla de modo deportivo de cada zueco cuentan con el logo de la pokébola.

La colaboración de Pokémon x Crocs estará disponible en algún momento de 2024 y cada par tendrá un precio de $70 dólares. En temas relacionados, estas fueron las celebraciones por el primer aniversario de Pokémon Sleep. De igual forma, nuevos capítulos de Horizontes Pokémon llegan a Netflix.

Nota del Autor:

No soy fan de los Crocs, especialmente cuando se usan para salir. Sin embargo, no voy a negar que esta colección luce bastante interesante, y es algo que me gustaría tener solo para coleccionar, sentimiento que muchos fans probablemente sienten.

Vía: Sole Retriever