FBI quiere desbloquear el celular del atacante de Donald Trump

El FBI anunció que tiene en su poder el teléfono móvil del atacante que disparó al alto mandatario. La agencia de policía busca determinar los motivos del ataque y la secuencia de eventos que llevaron al atentado contra el candidato republicano. El tirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años de Bethel Park, Pensilvania, aparentemente actuó solo, aunque no se descarta la posibilidad de cómplices dentro del área.

Señalaron que no han identificado aún un motivo claro para las acciones de Crooks y están trabajando en reconstruir los movimientos del tirador antes del incidente. El teléfono móvil, cuya marca no ha sido revelada, fue enviado a un laboratorio forense tras no poder ser desbloqueado inicialmente. Kevin Rojek, agente especial del FBI en Pittsburgh, informó que aunque lograron acceder a algunos mensajes de texto, estos no proporcionaron suficiente información sobre las motivaciones o creencias de la persona.

Un reporte del New York Times indica que Crooks tenía una presencia mínima en internet, lo que dificulta la construcción de un perfil basado en comentarios o publicaciones. Esto recuerda a un atentado de San Bernardino de hace casi una década atrás , donde el FBI solicitó a Apple ayuda para desbloquear el iPhone 5C de uno de los atacantes para comprender sus motivos. La situación actual subraya la importancia de acceder al móvil de Crooks para avanzar en la investigación y llegar con todos los culpables, si es que existen.

Vía: FBI

Nota del autor: Sin duda es un hecho que va a marcar un antes y después en la política de los Estados Unidos, ya que estos ataques no pasaban desde hace décadas. Ya veremos si el usuario tenía algo entre manos más allá del ataque.