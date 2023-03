Donald Trump, el principal candidato republicano y expresidente de Estados Unidos, publicó en redes sociales un mensaje en el que afirmaba que sería arrestado la próxima semana. Sin embargo, se trataba de una expectativa de arresto falsa con el objetivo de provocar un revuelo en la sociedad estadounidense.

El mensaje tuvo tal repercusión que algunos creyeron que era real y se difundieron imágenes de su supuesta detención creadas con inteligencia artificial por Eliot Higgins. Muchas personas, especialmente los simpatizantes de Trump, expresaron su disgusto al creer que las imágenes eran reales. En una entrevista con The Washington Post, Higgins reconoció haber utilizado una herramienta de inteligencia artificial para generar las imágenes a partir de una descripción de texto.

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump’s arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023