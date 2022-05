Elon Musk dice que le quitaría el ban de Twitter a Donald Trump

Uno de los anuncios más fuertes de hace un par de semanas fue el de la compra de Twitter por parte de Elon Musk, empresario que busca darle a la plataforma un cambio sustancial con el que no cuenta en la actualidad. Sin embargo, uno de sus primeros mandatos podría confundir a algunas personas, este tiene que ver con el baneo permanente de Donald Trump.

Esto fue lo que comentó en la conferencia de Future of the Car de Financial Times, respecto a la prohibición del expresidente de los Estados Unidos de América en la red social azul:

Creo que no fue correcto prohibir a Donald Trump, creo que fue un error. Revertiría la prohibición permanente… Pero en mi opinión, y la de Jack Dorsey, quiero ser claro, pues comparte esta opinión, es que no deberíamos tener prohibiciones permanentes en la plataforma.

El cofundador de la compañía ya mencionado dijo estar de acuerdo con la opinión de Musk, mencionando que no deberían implementarse los baneos de forma permanente a los usuarios de la red. Claro, mencionó que existen ciertas excepciones a la regla, pero en un plano general piensa que es un castigo un tanto severo para los visitantes del pajarito.

Vale la pena recordar, que Trump fue suspendido permanentemente de Twitter luego del desastre del Capitolio en Washington en el 6 de enero, por violar las reglas contra la incitación a la violencia, una decisión que estuvo a cargo de Dorsey. Incluso, en otras ocasiones se creó cuentas nuevas para regresar a dejar su opinión, las cuales fueron eliminadas al poco tiempo,

A todo esto, Elon Musk agregó que cuando se concrete la compra hará de los baneos importantes casos extremadamente “raros”, enfocándose más en la eliminación de bots o spams de todo tipo. Por su parte, también se comentó en reportes especiales, que el multimillonario estaría cobrando por interactuar con cuentas verificadas, ya sea con menciones o citas.

Por ahora, la aprobación para la compra de la plataforma no se ha concretado del todo.

Vía: CNN Business