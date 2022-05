Chica que perdió su tarea en un robo fue ayudada con una laptop nueva

El internet es una plataforma muy poderosa en la actualidad, puesto que la gente se puede unir para todo tipo de causas, una de ellas es ayudar a los menos afortunados en circunstancias de penumbra. Precisamente las redes sociales han vuelto a hacer mancuerna con un caso en específico, uno que tuvo que ver con un asalto a una combi.

Hace no mucho tiempo, se difundió un video en el que unos ladrones despojaron de sus pertenencias a un grupo de personas que utilizaban el transporte público en Ecatepec, siendo una de las víctimas una chica. Ella a diferencia de los otros pasajeros se aferró a la mochila que llevaba consigo, dado que dentro llevaba su tarea, suplicando por esta ante los criminales, súplica que al final no le sirvió.

Además de la laptop del Equipo de @tuhipotecafacil para la #ChavadelaTarea mis amigos Gustavo y Alejandro en nombre de Equipo de @Voragolive regalaron laptop que ella regalará a su sobrina de 16 años que "le urgia" Sus Maestros SI fueron empáticos y le dieron + tiempo para tarea pic.twitter.com/f8zqrzc1Y4 — Fernando Soto-Hay (@FernandoSotoHay) May 9, 2022

El video se volvió viral y llegó a manos de un empresario llamado Fernando Soto, quién forma parte de una compañía conocida como Tu Hipoteca Fácil, grupo dedicado a la gestión de créditos para comprar casa. El caso es que se pusieron en contacto con la joven para entregarle algo en solidaridad, concretamente, una laptop que usará en sus estudios.

Pero eso no es todo, dado que dos ejecutivos más amigos de Fernando se quisieron unir a la causa, regalando así una computadora más a la chica, la cuál será otorgada a su sobrina de 16 años, pues este dispositivo le urgía para seguir progresando en sus clases. Todo esto no hubiera sido posible de no ser por los usuarios de Twitter, quienes dieron con la joven al usar el hashtag #Chava de la tarea.

Nota del editor: Esta noticia nos dice mucho de la capacidad que tiene la gente para unirse por un bien común, y que en ocasiones Twitter puede unirse para hacer cosas buenas al país. Es un hecho que con esto la chica va estar agradecida de contar con las redes sociales.

Vía: Fernando Soto