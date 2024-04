Paper Mario: The Thousand Year Door correrá a 30fps

Una vez más, el rendimiento de los juegos de Switch ha dado mucho de qué hablar. El día de hoy surgió nueva información sobre la remasterización de Paper Mario: The Thousand Year Door, y se confirmó que uno de los mayores temores de los fans es una realidad, puesto que este título correrá a 30fps.

De acuerdo con múltiples medios con previos, Paper Mario: The Thousand Year Door en Nintendo Switch correrá a solo 30fps. En comparación, el título original en GameCube alcanza los 60fps. Si bien la Gran N no reveló qué causó este cambio, tan solo hay que ver el material promocional para darse cuenta del salto gráfico que nos presenta la remasterización.

Si bien no tener 60fps en un RPG como Paper Mario: The Thousand Year Door no sea un gran problema para algunos, no deja de ser una decisión controversial para muchos fans. Usualmente, los cambios de este tipo son el resultado de un apartado visual que consume muchos recursos de una consola. Considerando que el remake posee nuevas animaciones, iluminación y se han agregado múltiples detalles a los escenarios, es muy probable que la ambición visual ocasionó que solo fuera posible tener 30fps estables.

Considerando que Paper Mario: The Thousand Year Door llegará al Nintendo Switch el próximo 23 de mayo de 2024, solo nos queda esperar un mes para ver cómo es que el juego se ve y corre en acción. En temas relacionados, puedes checar nuestro previo de este título aquí. De igual forma, Nintendo ha compartido un nuevo tráiler de la remasterización.

Nota del Autor:

Si bien es cierto que los 60fps no son tan necesarios para un RPG como Paper Mario: The Thousand Year Door, recordemos que este título le da un gran peso a presionar botones en el momento correcto, y es muy probable que todos aquellos que crecieron con la versión de GameCube noten el cambio a 30fps.

Vía: Nintendo Wire