Más de 100 episodios de One Piece llegan a HBO Max

Por meses, Netflix es una de las pocas plataformas en donde se puede disfrutar del anime de One Piece en nuestra región. Ahora, esto ha cambiado. Recientemente, se reveló que más de 100 episodios de la adaptación del manga de Eiichirō Oda ya están disponibles en HBO Max de nuestra región.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, se confirmó que 130 episodios del anime de One Piece estarán disponibles en HBO Max de América Latina… hoy mismo. Así es, en estos momentos ya puedes disfrutar de los arcos de El mar del Este, La Gran Ruta Marítima, Chopper en la isla invernal, y El reino de Alabasta en esta plataforma de streaming.

¡Zarpemos en búsqueda del tesoro! Los primeros 130 episodios de One Piece han llegado a #HBOMax. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/d8KZrnVXxA — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) May 10, 2022

Estos episodios cuentan con el mismo doblaje que está disponible en Netflix, por lo que en realidad no hay una diferencia, y todo recae en tu plataforma de preferencia. Este no es el primer contenido de One Piece en HBO Max, ya que las películas de One Piece: Estampida y One Piece Gold han estado disponibles desde hace tiempo.

En temas relacionados, la actriz de voz para Luffy revela nueva información sobre One Piece Red. De igual forma, fans dudan sobre las posibles muertes en el arco de Wano.

Nota del Editor:

HBO Max es un buen sitio para ver anime. Aunque el catálogo no es tan variado como en Netflix o Crunchyroll, sí hay un par de sorpresas, como Jujutsu Kaisen, y varias películas de culto. Vale la pena ver todo lo que aquí se ofrece.

Vía: HBO Max LATAM