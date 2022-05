Metroid Dread ya se convirtió en el juego más vendido de la franquicia

El año pasado se creó bastante expectativa de un juego en especial, Metroid Dread, el cual supone el regreso de la cazarrecompensas de la galaxia después de bastante tiempo de ausencia. Con una jugabilidad en dos dimensiones que pocos estudios se atreven a tomar hoy en día con franquicias de gran tamaño, eso lo ha llevado a ser el juego más vendido de su saga.

El trabajo lanzado por MercurySteam en Nintendo Switch llegó el pasado octubre de 2021, sorprendiendo a propios y extraños dentro de la franquicia, puesto que generó bastante expectativa. Las copias vendidas actuales de esta aventura ya van más allá de los 2.9 millones de copias distribuidas, superando sin problemas al primer Metroid Prime de GameCube.

No está de más comentar que el juego anterior, Metroid: Samus Returns, no alcanzó el hito de ventas esperado por los desarrolladores y la propia Nintendo. Sin embargo, es un tanto comprensible que no se haya conseguido, dado que 3DS por esas fechas (2017) ya había sido opacado por Switch.

Algo que también se le atribuye al videojuego son las nominaciones a bastantes premios, donde la categoría en la que se le incluye normalmente es la de un lanzamiento de acción y aventura. Incluso, compitió al lado de otros grandes títulos en 2021 para llevarse el juego del año en The Game Awards, siendo al final It Takes Two quién se llevó dicho galardón.

Nota del editor: Sin duda es bastante merecido este logro, ya que se nota a leguas el amor que la compañía española le impregnó al videojuego, implementando nuevas mecánicas y conservando los elementos clásicos de backtracking. Aunque aún no lleva un año en el mercado, muchos ya están esperando desde este momento la siguiente parte de la historia.

Vía: Nintendo Everything