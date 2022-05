Actor de voz de Gokú hace un tributo especial para su personaje

Dragon Ball está más activo que nunca gracias al próximo estreno de su película en verano para Japón, a esto se le suma que hace poco se celebró el día de Gokú, fecha en la que los fanáticos celebran al singular saiyajin. Por esa misma razón, una persona bastante relacionada a la franquicia llevó a cabo su propio tributo en el día ya mencionado.

Se trata ni más ni menos que de Sean Schemel, actor de voz en inglés que le da vida al personaje, compartiendo un mensaje especial mediante su cuenta oficial de la plataforma Twitter.

Happy Goku Day everyone! May your day be filled with strong fighters, lots of great food and senzu beans! Dragon Ball fans are the real GOATS! #goku #GokuDay2022

— Sean Schemmel liked a Tweet.™️ (@SeanSchemmel) May 9, 2022