Nintendo sigue asegurando que Bayonetta 3 sí llega en 2022

Bayonetta 3 fue anunciado a finales de 2017, hace casi cinco años. Aunque Nintendo ha mencionado que este juego llegará al mercado en algún punto de 2022, los fans están preocupados de que un retraso esté a nada de anunciarse. Para calmar a las masas, la Gran N asegura que el siguiente trabajo de PlatinumGames sí estará disponibles este mismo año.

Por medio de su reciente reporte financiero, Nintendo sigue afirmando que Bayonetta 3 sí llegará al Switch en algún punto de 2022. Lamentablemente, no se ofrecen más detalles al respecto, algo que le sigue preocupando a los fans, ya que esta era una promesa similar a la secuela de Breath of the Wild, la cual fue retrasada hasta el 2023.

En lo que resto del año, sabemos que en junio veremos títulos como Mario Strikers: Battle League, Fire Emblem Warriors: Three Hopes y Sunbreak, el DLC de Monster Hunter Rise. Julio tiene para nosotros Xenoblade Chronicles 3. En septiembre estará disponible Splatoon 3, y a finales de año llegará Pokémon Violet y Scarlet. De esta forma, es probable que Bayonetta 3 esté disponible en agosto u octubre, ya que noviembre es usualmente cuando los juegos de Pokémon llegan al mercado.

Junto a esto, no hay que olvidar a Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, el cual ni siquiera tiene una ventana de lanzamiento. En temas relacionados, puedes conocer más sobre las ventas de juegos en el último año aquí. De igual forma, ya se han vendido más de 107 millones de consolas.

Nota del Editor:

A diferencia de otras compañías, Nintendo tiene un buen calendario de lanzamiento. Claro, aún hay varios meses que necesitan tener un gran juego, y en uno de esos probablemente llegue Bayonetta 3 y Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Los fans solo deseamos fechas exactas para estos títulos.

Vía: Nintendo