Nintendo reporta ventas millonarias para sus juegos

Con los resultados financieros de Nintendo respecto al último año fiscal ya publicados, se han revelado nuevos datos relacionados con la venta de juegos. Aunque usualmente hablamos sobre los títulos en los primeros 10 puestos, en esta ocasión llama más la atención el desempeño de Metroid Dread, Pokémon Legends: Arceus y Kirby and the Forgotten Land.

De los juegos que llegaron al mercado entre abril de 2021 y marzo de 2022, Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl fue el lanzamiento más exitoso del último año, y todo gracias a sus 14.65 millones de unidades. Después nos encontramos a Pokémon Legends: Arceus, el cual llegó al mercado en enero de este año, y alcanzó las 12.64 millones de copias en poco más de dos meses.

Por otro lado, Kirby and the Forgotten Land alcanzó a vender 2.1 millones de unidades durante sus primeras dos semanas. Metroid Dread ha alcanzado las 2.9 millones de copias, superando así a las 2.84 millones de Metroid Prime, y posicionando al trabajo de Mercury Steam como la entrega más popular en esta saga.

Otros juegos que destacan son Mario Party Superstars, el cual llegó en octubre de 2021, y ya cuenta con más de 6.8 millones de copias vendidas. New Pokemon Snap supera las 2.4 millones de unidades. Pese al mixto recibimiento de Mario Golf: Super Rush, el juego ya cuenta con 2.3 millones de copias en todo el mundo. Big Brain Academy: Brain Vs. Brain ha alcanzado las 1.5 millones. Por su parte, WarioWare: Get It Together! cuenta con 1.2 millones de unidades.

En total, se habla de 822.18 millones de unidades de software vendidas en total en el Nintendo Switch, una increíble cantidad. Puedes checar la lista de los 10 juegos mejor vendidos de la consola a continuación:

–Mario Kart 8 Deluxe – 45.33 millones

–Animal Crossing: New Horizons – 38.64 million

–Super Smash Bros. Ultimate – 28.17 millones

–The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 26.55 millones

–Pokemon Sword / Pokemon Shield – 24.27 million

–Super Mario Odyssey – 23.5 millones

–Super Mario Party – 17.78 millones

–Pokemon Brilliant Diamond / Pokemon Shining Pearl – 14.65 millones

–Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 14.53 millones

–Ring Fit Adventure – 14.09 millones

En temas relacionados, el Switch ya supera las 107 millones de unidades vendidas a nivel mundial. De igual forma, un nuevo Indie World Showcase se llevará a cabo mañana.

Nota del Editor:

Es bueno ver que las ventas de los juegos de Nintendo siguen siendo altas. A este ritmo es muy seguro que Kirby and the Forgotten Land se convertirá en la entrega más popular de la serie, solo le faltan tres millones de unidades para superar a la entrega de Game Boy.

Vía: Nintendo