El momento que muchos han estado esperando por fin sucederá el día de mañana. Por medio de sus redes sociales, Nintendo ha confirmado que en 24 horas se llevará a cabo un nuevo Indie World Showcase, presentación que, como su nombre lo indica, está enfocada en los títulos independientes que llegarán al Switch.

Será el día de mañana, 11 de mayo, a las 9:00 AM (hora de la Ciudad de México), cuando el siguiente Indie World Showcase se lleve a cabo. Esta presentación tendrá una duración aproximada de 20 minutos, y por el momento se desconoce exactamente qué tipo de juegos veremos en específico. Para todos los interesados, aquí podrán ver el evento en vivo.

