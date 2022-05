Actriz de voz de Luffy da una actualización sobre One Piece Red

Este verano en Japón será bastante interesante, puesto que se va estrenar en los cines la decimoquinta película de la franquicia One Piece, la cual lleva por nombre Red, teniendo un significado alto para los fans. Y si bien se sabe que tratará de la hija de Shanks, aún no se dan muchos detalles al respecto. Aunque, ya salió la actriz de voz de Luffy a comentar al respecto.

En Twitter, un usuario conocido como Outlet Oro Japan, publicó una captura de pantalla de la reciente entrevista con Mayumi Tanaka, compartiendo la noticia de que la sesión de grabación de voz había llegado a su fin. Después, estuvo a nada de comentar si Luffy y Shanks iban a tener un reencuentro, pero inmediatamente recordó que no podía decir nada al respecto.

#ONEPIECE

MAYUMI TANAKA "LUFFY VA", had appeared in an interview today, confirming that the recording of the ONE PIECE FILM RED HAD ENDED , she was going to talk about whether SHANKS had met LUFFY in the movie or not, but the staff immediately warned her not to talk.😅😅 pic.twitter.com/2fhGR67EpF

— OROJAPAN (@Orojapan1) May 5, 2022