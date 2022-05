Se abre una investigación sobre la adquisición de Bungie por parte de Sony

El 2022 se ha tornado en el año de las compras, pues tan solo al empezar enero, se anunció la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, algo que dejó sorprendidos a muchos. De igual manera, Sony hizo lo propio con ni más ni menos que Bungie, quienes en su momento le dieron forma a la saga Halo mediante tres juegos.

Ahora, La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. ha abierto una investigación sobre esta compra. Las fuentes que hablaron con el medio The Information, revelaron que la investigación no se trata del tamaño de la adquisición, pero podría presentar una postura más agresiva del regulador contra las fusiones de dos compañías tecnológicas.

Esto no es algo nuevo para la industria de los videojuegos, puesto que lo mismo sucedió con Microsoft en su momento, teniendo un análisis en proceso en el que la FTC revisará cada rubro para ver si la fusión puede ser concretada. A esto se une la preocupación, de si la empresa va a realizar despidos hacia las personas que tuvieron mal comportamiento en Activision.

Scoop: 🎮 🕵️‍♀️The FTC is diving deeper into the video game industry, opening a probe of Sony's $3.6b deal for Bungie, the studio behind first person shooter Destiny. It follows the in depth investigation of Microsoft's $69b deal for Activision Blizzard.https://t.co/aHqhLrzvD4

