Fans de One Piece discuten de posibles muertes en la saga Wano

Muchos piensan que One Piece es uno de los anime más tranquilos del Shonen actual, pero esa creencia está algo lejos de la realidad, pues muchos personajes queridos murieron en batalla y con grandes dosis de honor. Y ahora, en la saga Wano muchos fallecimientos están ocurriendo, pero hay uno es especial que los fanáticos no se han creído del todo.

La teoría viene del capítulo 1048 del manga, y esta se relaciona a uno de los miembros de la familia Oden. Después de mucha especulación, se parece haber confirmado que el personaje de Toki murió durante el asalto de Orochi al Castillo. No se mostró ningún cuerpo en este capítulo, pero llevó a la creencia de que esta chica de cabello verde murió ahí.

Damn so Toki is officially confirmed dead now. Which now leaves the question of the whereabouts of her fruit pic.twitter.com/Ep0sZWkN4h

— ⚡️ Soulstorm ⚡️ (@Soul_StormOP) May 5, 2022