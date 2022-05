Warner Bros. ya está considerando en reemplazar a Ezra Miller con su papel de The Flash

Uno de los actores de Hollywood que más se ha ahogado en controversias a día de hoy es Ezra Miller, quién por ahora está en una encrucijada debido a los arrestos que se le adjudicaron. Eso hace que a algunos fans les salte la duda de qué pasará con su papel de The Flash, una pieza importante e infaltable para el universo de películas de DC Comics.

La situación lleva a muchos medios a enterarse de que Warner Bros. ya está buscando a un suplente para representar a tan icónico héroe, siendo Dylan O’Brien uno de los nombres más sonados en el mundo de la actuación. A Dylan se le conoce por participar en la serie de televisión Teen Wolf para MTV. Aunque destacó mucho más en Love and Monsters para Netflix.

De igual manera, los fanáticos también tienen a sus postulantes para el papel de The Flash, ahí se encuentra Grant Gustin, quién en su momento le dio vida en Arrowverse para la cadena de CW. Algunos piensan que podría ser imposible que llegara al universo de DC, pero con ejemplos como lo visto en Spider-Man: No Way Home todo es posible en cuanto a actores.

Por ahora todo esto es un misterio, pero es evidente que Warner Bros. no se va a quedar con los brazos cruzados, sobre todo si ya se tiene planeado rodar una próxima película en la que el personaje tome relevancia. Puede parecer duro, pero la decisión de reemplazar a alguien de Hollywood está solo a una llamada de distancia, o también mediante un casting.

En noticias relacionadas a DC. Se confirmó que Alfonso Herrera, mexicano que participó en Rebelde, interpretará a Batman en un proyecto oficial de la franquicia. Puedes leer toda la información en el siguiente enlace.

Vía: ScreenGeek