Confirman Nintendo Direct Partner Showcase

Desde hace algunos días se había rumoreado que habría una nueva edición de Nintendo Direct, misma que tendría un enfoque distinto, dado que en esta ocasión el gran publisher de la industria no tendría algún tipo de participación, sino dejaría a sus empresas aliadas hacer el trabajo. Y así, se ha anunciado que esto es toda una realidad, mencionando que se llevará a cabo esta misma semana del mes de febrero de 2024.

Según lo mencionado en el tweet oficial de la empresa, el vento tendrá lugar el próximo miércoles 21 de febrero en los canales oficiales de la compañía, ya sea en Twitch o también en Youtube. La hora indicada es a las 6:00 AM del tiempo del pacífico, 8:00 AM para el centro de México. Por su parte, se menciona la duración del mismo, estableciendo que veremos 25 minutos de anuncios sobre los juegos que llegarán a Switch en los siguientes meses.

A #NintendoDirect: Partner Showcase is coming! Watch on-demand via YouTube on 2/21 at 6am PT for around 25 mins of info focused on #NintendoSwitch games coming in the first half of 2024 from our publishing and development partners.

Stay tuned here: https://t.co/ZIAs64iWbK pic.twitter.com/CTrAC02G4d

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 19, 2024