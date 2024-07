El precio de la suscripción a Max aumenta en México

No es un secreto que los servicios de streaming representan una pérdida de dinero para muchas compañías, por lo que en los últimos años hemos visto una serie de incrementos de precio en diferentes planes. Ahora, se ha revelado que el costo de Max aumentará en México, pero esto solo afectará a un sector específico de usuarios.

A partir del próximo 23 de agosto de 2024,el Plan Estándar con 50% de descuento en México aumentará de precio. Afortunadamente, este incremento no será tan grande, puesto que solo se habla de una adición de $10 pesos. De esta forma, la suscripción mensual pasará de costar $89.50 pesos, a $99.50 pesos. De igual forma, el plan estándar de un año pasará de $1,779 pesos, a $1,788 pesos.

De acuerdo con Max, este incremento está enfocado, principalmente, en aquellos que aún conservan la ofertas de pago cuando HBO Max llegó a nuestra región por primera vez, por lo que aquellos que se suscribieron a este servicio de streaming en otra fecha, no experimentarán algún cambio en sus pagos, al menos por el momento.

Si bien Warner Bros. asegura que por el momento no tiene pensado un incremento de precio a las suscripciones de Max, nada nos garantiza de que esto cambie en cualquier momento en un futuro. En temas relacionados, parece que House of the Dragon es un fracaso en Max. De igual forma, Paramount+ y Max podrían fusionarse.

Nota del Autor:

No es un aumento tan grande, pero es probable que veamos más incrementos de este tipo en un futuro. Con avances pequeños, no muchos hacen ruido, pero antes de que uno se dé cuenta, ya tendremos que pagar mucho más de lo pensado.

Vía: Xataka