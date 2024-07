Jefe de Elden Ring es derrotado de solo un golpe

Parece broma pero ya han pasado algunas semanas desde que fue lanzado el DLC de Elden Ring llamado Shadow of The Erdtree, el cual ha sido todo un reto para los usuarios que recién se suman a los juegos de FromSoftware, incluido el propio líder del estudio, Hidetaka Miyazaki. Y si bien hay quienes se las ven muy complicadas con el jefe final tardando horas en una estrategia para vencer, hay otros que emplean técnicas de estadísticas para ganar con tan solo un golpe de este colosal personaje villano.

Se trata de la Consorte Prometida Radahn, quien en la segunda fase, es montada por Miquella para convertirse en Radahn, Consorte de Miquella. En un video podemos ver cómo es destrozada por el streamer de Twitch, Ainrun, infligiendo 93.000 puntos de daño con un solo golpe de arma cuerpo a cuerpo. Compartió un clip de la victoria en el sitio de redes sociales X, que desde entonces ha atraído mucha atención a los entusiastas del juego.

Velo aquí:

From the creators of 49k Midra comes 93k Radahn pic.twitter.com/qLNkCrbG0t — Ainrun (@Ainrun_ttv) July 21, 2024

Para lograr esto, se ve a Ainrun parado afuera de la puerta del jefe, infligiendo una serie completa de ventajas y desventajas para maximizar el daño y disminuir la defensa enemiga. Cambia entre consumibles, talismanes, habilidades con armas y armaduras extremadamente rápido, lo que inflige efectos de estado de sueño, locura y veneno, pero con talismanes para ofrecer mejoras de poder de ataque. Según lo describen los medios; Seppuku, Rallying Standard y Royal Knight’s Resolve son habilidades de armas para mejorar la producción de daño, mientras que el conjunto de armadura Rakasha aumenta el daño infligido y recibido, así vemos cómo le quita 93 mil puntos de vida de golpe.

Recuerda que Elden Ring: Shadow of The Erdtree está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Eurogamer

Nota del autor: Siempre encuentran cómo romper los diferentes juegos de estilo Souls. Valdrá la pena esperar a ver qué más trucos se les ocurren para hacer speedruns.