Elon Musk podría cancelar la planta de Tesla en México

Para quien no lo sepa, en estos últimos años Elon Musk ha tratado de apostar por meter su marca de Tesla en México, y eso con la venta de algunos modelos de autos eléctricos, los cuales si bien son llamativos, no son comprados por gran parte del público por lo caros que suelen ser. Eso mismo ha hecho que quieran poner una planta de estos productos en Santa Catarina, Nuevo León; pero parece que esta decisión podría terminar por no llevarse a cabo.

Musk ha declarado que la construcción de la planta de Tesla podría cancelarse si Donald Trump gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024 y cumple su promesa de imponer altos aranceles a los vehículos producidos en territorio mexicano. El ejecutivo afirmó que sería poco lógico realizar una inversión significativa en el país bajo esas circunstancias en las que no se vería ganancia alguna.

No está de más comentar que la empresa tenía planeado iniciar la construcción de su Gigafactoría en Santa Catarina, Nuevo León, en 2026, con el apoyo de incentivos estatales ofrecidos por el gobierno mexicano. Sin embargo, el inicio de las obras, inicialmente previsto para marzo de 2023, ya había sido pospuesto debido a las elevadas tasas de interés.

El empresario también señaló que Tesla está centrada en aumentar la producción en sus instalaciones actuales y en desarrollar nuevos proyectos, como el robotaxi y el robot humanoide Optimus, que serán fabricados en la planta de Texas. La declaración de Musk refleja la incertidumbre empresarial ante posibles cambios en la política comercial de Estados Unidos.

Vía: Reuters

Nota del autor: En caso de que sí se llegué a armar la empresa, ¿los autos se van a comprar en masa? Esa pregunta es muy complicada de responder.