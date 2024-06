Pese a que las acciones de Tesla ha caído cerca de un 60% desde el 2021, año en que alcanzó su máximo histórico, los inversionistas minoritarios de la empresa son fanáticos de su CEO, Elon Musk, por lo que ha aprobado el nuevo salario del magnate, el cual llega a casi los $60 mil millones de dólares.

Como parte de la más reciente junta de accionistas, se ha revelado que el salario anual de Elon Musk, tan solo en Tesla, ha aumentado a $56 mil millones de dólares. Esta propuesta se aprobó a pesar de la oposición de algunos grandes inversores institucionales y empresas de representación. Junto a esto, también se ha dado a conocer que la sede de la compañía cambiará de Delaware a Texas.

Otras propuestas que fueron aprobadas son la reelección de dos miembros del consejo: Kimbal Musk, hermano de Musk, y James Murdoch, hijo Rupert Murdoch, magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch. Los accionistas también votaron a favor de acortar los mandatos del consejo a un año y rebajar los requisitos de voto para las propuestas a una mayoría simple.

Sin embargo, todo aún necesita ser aprobado por un juez de Estados Unidos, por lo que aún está en duda si todo lo que se aprobó internamente logrará ejecutarse adecuadamente. Solo nos queda esperar para ver cuál será la reacción a todos esto. En temas relacionados, Elon Musk amenaza con no usar productos de Apple. De igual forma, Musk señala que WhatsApp hace mal uso de sus datos.

Nota del Autor:

Esto es mucho dinero para alguien que ha causado el declive de las acciones de su compañía en los últimos años. Gracias a su enfoque en Twitter, ya no le presta tanta atención a Tesla, y muchas de sus propuestas últimamente no han sido positivas, por lo que no se merece este ridículo salario.

Vía: Expansión