Elon Musk señala que WhatsApp hace mal uso de datos

En una serie de tuits recientes, el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, criticó a WhatsApp, propiedad de Meta Platforms, por lo que describió como un “mal uso” de los datos de los usuarios. Musk, conocido por sus declaraciones controvertidas en redes sociales, no dudó en señalar a la popular aplicación de mensajería por prácticas que, según él, comprometen la privacidad de sus usuarios además de que presuntamente se usa la información de la gente con fines publicitarios, mensajes que se toman por las noches.

Elon Musk, quien también es propietario de la plataforma de redes sociales Twitter, expresó su preocupación sobre la política de manejo de datos de WhatsApp. En sus tuits, Musk alegó que recopila y utiliza una cantidad excesiva de datos personales, lo que podría poner en riesgo la privacidad y la seguridad de los usuarios.

Por su parte el CEO de WhatsApp, Will Cathcart, ha reiterado que esta información no se puede distribuir fuera de los chats de cada persona, dado que están protegidos por encriptación, dado que la única manera en que se pueden pasar por el internet es mediante capturas de pantalla que ellos mismos usen para fines distintos. Alegando que nadie usa los mensajes para luego tirarle publicidad a las personas implicadas.

Many have said this already, but worth repeating: this is not correct.

We take security seriously and that's why we end-to-end encrypt your messages. They don't get sent to us every night or exported to us.

If you do want to backup your messages, you can use your cloud provider… https://t.co/YkI2UEuLUJ

— Will Cathcart (@wcathcart) May 27, 2024