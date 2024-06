Sony no creará su propia plataforma de streaming

Es innegable el impacto que los servicios de streaming han tenido en la producción de series y películas. Las grandes compañías no solo tienen que competir contra Netflix, sino que ellas mismas se han dado a la tarea de expandir este mercado de una forma peligrosa. Sin embargo, una empresa que no desea seguir este camino es Sony.

En una reciente junta de inversionistas hace un par de días, Tony Vinciquerra, CEO de Sony Pictures Entertainment, reveló que por el momento la compañía no tiene planes de crear su propia plataforma de streaming. En su lugar, se enfocarán en crear productos que valgan la pena, que no solo refuercen sus propiedades, sino que sean atractivas para posibles compradores. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Buscamos inversiones estratégicas… que complementen nuestros planes. No vamos a salirnos de la estrategia que ha tenido un enorme éxito para nosotros en los últimos años. No haremos inversiones que no complementen nuestra estrategia principal, y nuestra estrategia es tener más propiedad intelectual, más productos y más bibliotecas para vender. No vamos a meternos en otros negocios. No vamos a entrar en un servicio de transmisión de entretenimiento general. No vamos a operar otros negocios que estén fuera de la estrategia que hemos definido”.