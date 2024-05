Sony dice que PS5 es la generación más rentable

De forma reciente han salido muchas noticias en torno a Sony y PlayStation, dado que dentro de un par de días más los nuevos CEO’s pasarán a tener el control en cuanto la parte de administración y también de cuestiones creativas para los próximos juegos que desarrolle la empresa. Y dentro de toda la información se ha tocado el tema monetario asegurando que PS5 está a punto de superar a su hermana de la pasada generación de consolas, hablamos de PS4.

Mediante el reciente segmento de negocios, Sony reveló que su generación PS5 había alcanzado los 106 mil millones de dólares en ventas y está cerca de alcanzar a su predecesora, la PS4, que generó un total de 107.000 millones de dólares para la empresa. Y eso indica que puede ser una de sus generaciones más rentables, esto hablando de la distribución de consolas y también juegos vendidos, donde hace poco destacaron las 11 millones de copias de Marvel´s Spider-Man 2.

También se ha señalado que PS5 había establecido una base de instalación significativa cuatro años después de su ciclo y actualmente representa la mitad de sus usuarios activos mensuales de consola, por lo que poco a poco están dejando la generación anterior. Tanto PS5 como PS4 tienen 49 millones de usuarios por mes, al 30 de abril de 2024. Lo cual puede cambiar si se siguen lanzando títulos que no son cross-gen, eso incluye también proyectos de terceros.

De momento, es posible que los números no crezcan de manera tan significativa en comparación a años anteriores, puesto que en los próximos meses no lanzaran títulos tan significativos, el único que llegará como parte de sus estudios es Astro Bot, experiencia de un jugador. También tienen a Concord, un multijugador del cual no se tiene mucha esperanza, pero que podría tener un tipo de impacto interesante.

Vía: Eurogamer

Nota del autor: Definitivamente ha sido una generación extraña y es raro que se trate de la más rentable para Sony. Puesto que no han lanzado tantos videojuegos como pasó con PS4 en sus primeros años.