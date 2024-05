La semana pasada, Neil Druckmann, director de Naughty Dog, causó revuelo en la comunidad por una entrevista en donde señaló que su siguiente juego podría “redefinir la percepción del público en general sobre los juegos”. Muchos llamaron pretencioso al directivo, y su personalidad fue el centro de atención por unos días. Sin embargo, se ha revelado que estas no fueron sus palabras, sino las de Sony.

Al darse a conocer la entrevista original, Druckmann señaló que esas no fueron sus palabras, y Sony había editado sustancialmente su respuesta, dando como resultado la controversial frase. De esta forma, y de una forma inesperada, Sony se ha disculpado por este caos, y ha eliminado la conversación que tuvieron con el director de The Last of Us Part II. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Al volver a revisar nuestra reciente entrevista con Neil Druckmann de Naughty Dog, encontramos varios errores e imprecisiones importantes que no representan su perspectiva y valores (incluidos temas como animación, escritura, tecnología, inteligencia artificial y proyectos futuros). Pedimos disculpas a Neil por tergiversar sus palabras y por cualquier impacto negativo que esta entrevista haya podido causarle a él y a su equipo. En coordinación con Naughty Dog y SIE, hemos eliminado la entrevista”.

Además de la controversial edición a la entrevista original, muchos han señalado que Sony debió utilizar a periodistas de renombre, como Jason Schreier, para llevar a cabo estas pláticas, y así evitar problemas como los que hemos visto en los últimos días. Lamentablemente, este no fue el caso, y ahora la reputación de Sony y Neil Druckmann ha sido afectada.

Respecto al siguiente juego de Naughty Dog, probablemente no redefina la percepción del público en general sobre los juegos, pero es un producto que muchos esperan, ya sea que se trate de The Last of Us Part III, el regreso de una propiedad querida, o algo completamente nuevo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la entrevista eliminada aquí. De igual forma, Druckmann habla sobre la inteligencia artificial.

Nota del Autor:

Sony se puso solo el pie. Este es un claro ejemplo de lo que sucede cuando las compañías dejan de lados a los medios de comunicación, y optan por hacer su propio trabajo, el cual, claramente no fue del agrado de Neil Druckmann en esta ocasión.

Vía: Sony