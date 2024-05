Pese a que Rainbow Six Siege llegó al mercado en el 2015, el trabajo de Ubisoft sigue funcionando, y la comunidad de eSpots crece año con año. Sin embargo, la compañía francesa no siempre ha tomado las mejores decisiones con este título. Un claro ejemplo fue la revelación de un pase mensual, algo que fue recibido con abucheos.

Durante el torneo de Major de Manchester que se llevó a cabo el fin de semana pasado, Ubisoft reveló que tienen pensado integrar una suscripción mensual a Rainbow Six Siege. Este plan tiene un precio de $9,99 dólares al mes, y nos da acceso al Pase de Batalla Premium durante cada temporada de Rainbow Six Siege, un objeto legendario exclusivo por cada mes de temporada que les permite conseguir un equipo legendario, un bundle estético al mes, un paquete Bravo y 10 fichas de batalla.

Este nuevo plan fue recibido con abucheos por todos los asistentes del evento de eSports, y el tráiler de revelación está repleto de comentarios negativos que dejan en claro el descontento de los jugadores. Este tipo de suscripciones no son nuevas, puesto que Fortnite cuenta con algo similar. Sin embargo, el público ha señalado que Rainbow Six Siege no es free-to-play, por lo que este tipo de monetización está fuera de lugar.

Por el momento se desconoce si Ubisoft tiene la intención de cambiar este modelo después de ver la terrible recepción de este anuncio. En temas relacionados, Ubisoft asegura que Rainbow Six Siege no necesita una secuela. De igual forma, Master Chief ya está disponible en este título.

Nota del Autor:

Es un hecho de que juegos de este tipo necesitan alguna forma de seguir generando dinero. Si bien el nuevo pase es opcional, es lamentable que Ubisoft siga deseando más dinero, especialmente considerando que ha pasado una década desde el lanzamiento de Rainbow Six Siege.

Vía: Reddit