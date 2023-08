Master Chief llega a Rainbow Six Siege

Una nueva filtración relacionada con Rainbow Six Siege de Ubisoft ha revelado que el Jefe Maestro, el protagonista principal de la serie Halo de Xbox, pronto podría unirse al juego de disparos multijugador. A medida que Siege ha seguido siendo respaldado por Ubisoft a lo largo de los años, la compañía ha comenzado a incorporar contenido de otras franquicias importantes.

Algunas de estas colaboraciones anteriores con Rainbow Six Siege han estado relacionadas con la WWE, Nier, Yakuza (Like a Dragon) y Assassin’s Creed, por nombrar algunas. Ahora, parece que una nueva asociación con Xbox está allanando el camino para que el Jefe Maestro se una a la refriega en un futuro cercano.

Compartido por el usuario Klobrille en Twitter (o X), se reveló hoy un video que muestra esta apariencia del Jefe Maestro en Rainbow Six Siege. Específicamente, esta apariencia del Jefe Maestro será para el Operador Sledge y se asemeja a la apariencia del personaje en Halo Infinite. Actualmente, Ubisoft aún no ha confirmado formalmente que esta filtración sea real, lo que significa que aún no se han proporcionado detalles específicos relacionados con el aspecto cosmético.

Master Chief is coming to Rainbow Six Siege (Sledge Elite Skin). pic.twitter.com/DNsNdNFK9S — Klobrille (@klobrille) August 14, 2023

Será interesante ver si esta apariencia está ampliamente disponible en todas las plataformas o si, en su lugar, solo estará disponible para aquellos en Xbox y PC. Suponiendo que esta filtración sea legítima, lo cual parece muy probable, es probable que el Jefe Maestro llegue a Rainbow Six Siege cuando comience la próxima temporada del juego. Como anunció Ubisoft el pasado fin de semana, la Temporada 3 del Año 8 de Siege, titulada “Heavy Mettle“, comenzará a finales de este mes, el 29 de agosto. “Heavy Mettle” no solo agregará un nuevo Operador (Ram) a Siege, sino que también realizará una variedad de otros cambios importantes en los modos Clasificado y Partida Rápida del juego.

Si el Jefe Maestro se une a Siege en este momento o no, aún está por verse, aunque parece probable que pronto sepamos más al respecto.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Podría ser un mod, podría ser real, esperemos a ver si Ubi confirma algo.