Se confirma la fecha de Batman: Arkham Trilogy en Switch

Hace unos meses durante el último Nintendo Direct se mostró algo que fue sorpresa para muchos, eso es justamente la revelación de Batman: Arkham Trilogy, el cual junta a los tres juegos más destacados del personaje en un solo paquete. Y si bien se había hablado de que llegaría en otoño, no se dio una fecha en concreto, pero eso ya ha cambiado hace poco tiempo.

Mediante las redes sociales de Nintendo, se ha confirmado que el próximo 13 de octubre es la fecha indicada para que los fanáticos de DC puedan llevar al personaje de Ciudad Gótica a la portátil corriendo de manera fluida. Lo mejor, es que al parecer no será un gran peso de archivo, por lo que no se consumirá la consola o memoria MicroSD entera.

Experience Gotham City in a whole new way and become its ultimate protector when Batman: Arkham Trilogy comes to #NintendoSwitch on October 13th!

