Neil Druckmann dice que la IA impulsará la narrativa de los juegos

En estos momentos uno de los estudios estrella de PlayStation, Naughty Dog, se ha mantenido en silencio en relación al desarrollo de sus nuevos proyectos por venir, pero de forma reciente están dando algunas entrevistas a los distintos medios que cubren las noticias relevantes de la industria. Y de forma reciente se le ha preguntado a Neil Druckmann sobre su opinión del uso de la I, y ha respondido de cierta forma que podría preocupar a quienes les gusta una narrativa tan profunda como la de The Last of Us.

Druckmann ha mencionado que el uso de la inteligencia artificial puede impulsar la narrativa de los juegos, pero lo que parece más interesarle al director es la parte de la reducción de costos, pues contratar guionistas y correctores de estilo es algo que se convierte en cada vez más caro. A eso se agrega que menciona la funcionalidad para crear personajes muy bien forjados, dejando de lado un poco el trabajo de otras personas que pueden dejar el estudio si los reemplazan con las herramientas.

Acá lo mencionado por Druckmann:

La IA realmente va a revolucionar la forma en que se crea el contenido, aunque plantea algunas cuestiones éticas que debemos abordar. Con tecnologías como la IA y la capacidad de capturar movimiento directamente desde casa, estamos reduciendo costos y obstáculos técnicos, abriéndonos la puerta para emprender proyectos más aventureros y ampliar los límites de la narración en los juegos. Esta evolución realmente está empoderando a los creadores para que hagan realidad sus visiones sin los obstáculos tradicionales.

Acá una descripción del director de Naughty Dog:

Neil Druckmann es un reconocido desarrollador de videojuegos, guionista y director, conocido principalmente por su trabajo en Naughty Dog, una de las compañías de videojuegos más respetadas en la industria. Druckmann ha jugado un papel crucial en la creación de algunas de las franquicias más aclamadas de Naughty Dog, incluyendo “Uncharted” y “The Last of Us.” A lo largo de su carrera, ha sido celebrado por su habilidad para contar historias profundas y emocionalmente resonantes a través del medio de los videojuegos. Es una figura clave en la industria de los videojuegos, conocido por su capacidad para crear historias profundas y emocionalmente resonantes. A través de su trabajo en Naughty Dog, ha ayudado a elevar el medio de los videojuegos, demostrando que pueden ser una forma legítima y poderosa de arte narrativo. Su impacto en la industria continúa creciendo a medida que sigue innovando y creando nuevas experiencias para los jugadores de todo el mundo.

Por ahora no hay más noticias en relación a este estudio de desarrollo, pero se dice que están trabajando en una IP totalmente nueva.

Vía: Kotaku

Nota del autor: Esperemos que no se vayan full con la IA, puesto que pueden despedir a más gente si les llega a parecer funcional. Sin embargo, es posible que solo sean ideas muy a futuro.