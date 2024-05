GTA V y más juegos dejan PlayStation Plus

Si bien los servicios de suscripción ofrecen una enorme cantidad de juegos, eventualmente parte de esta librería ya no va a estar disponible. De esta forma, se han revelado los títulos que abandonarán el servicio de PlayStation Plus el próximo mes, y aquí encontramos experiencias como Grand Theft Auto V.

De acuerdo con PlayStation Size, el próximo 18 de junio, 12 juegos dejarán de estar disponibles en PS Plus Extra y Premium. Aquí encontramos una selección bastante interesante, como Brothers: a Tale of Two Sons, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated y Grand Theft Auto V. Esta es la lista completa:

Baja: Edge of Control HD

Brothers: a Tale of two Sons

DC League of Super-Pets

Dodgeball Academia

Grand Theft Auto V.

Indivisible

Monster Jam Steel Titans

MotoGP™23

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

The Talos Principle: Deluxe Edition

The Wild at Heart

Unturned

Recuerda, el 18 de junio estos 12 juegos dejarán de estar disponibles en PlayStation Plus Extra y Premium. Esto no es algo nuevo, la única diferencia con Xbox Game Pass, es que el servicio de Sony depura su selección cada dos o tres meses, y no de forma quincenal. En temas relacionados, se filtra el siguiente Days of Play. De igual forma, Sony presenta control futurista para PlayStation.

Nota del Autor:

Esta es una selección importante. Si bien perder cosas Brothers: a Tale of two Sons y SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated es lamentable, todos sabemos que la mayor pérdida es GTA V. Sacar una experiencia tan popular puede traer resultados negativos, como una baja en el número de usuarios de PS Plus.

Vía: PlayStation Size